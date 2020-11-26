«Парламентская газета»: крымскую вакцину от COVID-19 тестируют на кроликах

Крымские учёные близки к созданию принципиально новой вакцины от COVID-19 на основе фрагмента ДНК коронавируса. Три недели назад они начали вводить её пробные образцы двум подопытным кроликам. Если у животных появятся антитела, то следующей стадией станут эксперименты с участием добровольцев. Об этом пишет «Парламентская газета» .

Группой исследователей, работающих над разработкой вакцины, руководит доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок. Ранее он опубликовал две статьи в авторитетном научном журнале Inflammation Research: «SARS-CoV-2 будет продолжать циркулировать в человеческой популяции: взгляд со стороны взаимоотношений «вирус — хозяин» и «SARS-CoV-2 будет постоянно заметать свои следы: вакцина, содержащая мотивы CpG в «лассо», для вируса с множеством лиц». В этих публикациях учёный обосновал идею попытаться создать вакцину на основе фрагмента нуклеиновой кислоты коронавируса.

Публикация в авторитетном международном медицинском журнале и оценки экспертов свидетельствуют о том, что наша гипотеза — рабочая, — заявил «Парламентской газете» доктор медицинских наук, проректор по науке Крымского федерального университета и одновременно один из членов команды исследователей Анатолий Кубышкин. — В данный момент существует четыре поколения вакцин. Мы пытаемся создать вакцину последнего, четвёртого, поколения на основе фрагмента ДНК коронавируса. Это принципиально новое решение, которое никто, кроме нас, не предложил.

Практические эксперименты по созданию вакцины начались в конце лета. При этом работать исследователям пока приходится по ночам, в свободное от работы время, и на голом энтузиазме.

Вот уже больше трёх недель вакцину испытывают на двух кроликах, которых назвали Джеймс и Фиппс — в честь мальчика, которому английский врач Эдвард Дженнер в 1796 году впервые в истории привил коровью оспу.

Два раза в неделю учёные вводят животным вакцину и наблюдают за их реакцией. Она выглядит обнадёживающей. После первых инъекций у кроликов развилось сильное воспаление. Как и люди, животные по-разному переносят болезнь. У белого кролика, которого назвали Джеймсом, она протекает легче, у серого Фиппса — тяжелее. Начиная со второй недели экспериментов воспаление пошло на спад, это означает, что организм животных начал побеждать болезнь. Теперь учёные рассчитывают, что у кроликов начнут вырабатываться антитела. Для этого обычно требуется два-три месяца, — пишет автор материала Александр Мащенко.

После этого наступит очередь добровольцев, среди которых и сам Владимир Оберемок, и Анатолий Кубышкин, и многие их коллеги, которые готовы испытать крымскую вакцину на себе.