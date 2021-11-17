Парламенты Крыма и Татарстана обменялись опытом законотворческой работы  

В режиме видеоконференцсвязи прошла встреча комитетов Госсовета Крыма по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов и Госсовета Республики Татарстан по социальной политике, где стороны обменялись опытом законотворческой деятельности в сфере здравоохранения и социальной политики.

Парламентарии Татарстана поделились наработками в сфере нормативного правового регулирования и организации работы специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В свою очередь, профильные крымские специалисты и эксперты рассказали об оказании медицинских услуг санаторно-курортными учреждениями региона в части организации реабилитации лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией.

Обращаясь к коллегам из парламента Республики Татарстан, председатель профильного Комитета ГС РК Анна Рубель напомнила, что дружеские отношения между регионами продолжаются с 2014 года.

В 2017 году было заключено соглашение о межпарламенском сотрудничестве, серьезную помощь оказывает Татарстан Бахчисарайскому району, коллеги делятся опытом в сфере организации работы специализированных организаций. Со своей стороны мы рады поделиться наработками в сфере реабилитации пациентов с легочными заболеваниями пульмонологического профиля. Сегодня в Крыму пока действует лишь один такой проект, но есть большой потенциал, чтобы стать крупнейшей в России площадкой по реабилитации, — рассказала Анна Рубель.

Вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко также поблагодарила коллег из Государственного Совета Республики Татарстан за «интересный разговор, который для нас представляет особую ценность, ведь вопросами организации оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, профильный парламентский Комитет занимается сегодня предметно».

В свою очередь, председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Захарова выразила уверенность, что «межпарламентский диалог поможет в реализации тех планов, которые стоят перед депутатами наших республик в части законотворческой работы».