Парочка подростков-вандалов разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты. «Работали» рано утром

О том, что несовершеннолетние вандалы разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко. При этом она обратила внимание, что, судя по видеозаписи, «весь этот перформанс» произошел в 4.40 утра, и выразила недоумение по поводу нахождения подростков в парке без присмотра в это время.

Только восстановили разбитый унитаз, взорванный петардами подростков, отмыли и починили конструкции. И вот «опять двадцать пять», – цитирует Янину Павленко Отдел информационной политики администрации Ялты. — Почему в это время несовершеннолетние находятся на улице? Этот вопрос адресуем родителям – по камерам личности подростков уже устанавливаем. Глава ялтинской администрации предложила юный вандалам «готовить тряпки, щетки…» Узнайте больше: Смертельное ДТП на трассе «Таврида»… как повод задуматься о фатализме

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