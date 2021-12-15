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Парочка подростков-вандалов разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты. "Работали" рано утром

Парочка подростков-вандалов разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты. «Работали» рано утром

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:34 15.12.2021

О том, что несовершеннолетние вандалы разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты, сообщила глава администрации города Янина Павленко. При этом она обратила внимание, что, судя по видеозаписи, «весь этот перформанс» произошел в 4.40 утра, и выразила недоумение по поводу нахождения подростков в парке без присмотра в это время.

Только восстановили разбитый унитаз, взорванный петардами подростков, отмыли и починили конструкции. И вот «опять двадцать пять», – цитирует Янину Павленко Отдел информационной политики администрации Ялты. —   Почему в это время несовершеннолетние находятся на улице? Этот вопрос адресуем родителям – по камерам личности подростков уже устанавливаем.

Глава ялтинской администрации предложила юный вандалам «готовить тряпки, щетки…»

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Парочка подростков-вандалов разрисовали конструкции в Пионерском парке Ялты. "Работали" рано утром

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