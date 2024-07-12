Паромное сообщение между Крымским полуостровом и Краснодарским краем поддержат

На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из федерального бюджета выделено 5,7 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном портале Правительства Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Вопрос о направлении финансирования в текущем году был одобрен на заседании Кабмина РФ 11 июля. Работа проводится в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта» государственной программы «Развитие транспортной системы».
Сообщается, что средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», которое обеспечивает работу паромов, курсирующих между полуостровом и материковой частью России. В настоящее время на линии функционирует шесть паромов для перевозки пассажиров, доставки автомобильной и железнодорожной техники.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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