Паромное сообщение между Крымским полуостровом и Краснодарским краем поддержат

Сообщается, что средства будут направлены ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», которое обеспечивает работу паромов, курсирующих между полуостровом и материковой частью России. В настоящее время на линии функционирует шесть паромов для перевозки пассажиров, доставки автомобильной и железнодорожной техники.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым