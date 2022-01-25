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Партию вакцины «Спутник М» распределили по поликлиникам Севастополя
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Партию вакцины «Спутник М» распределили по поликлиникам Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 25.01.2022

В Севастополь поступили первые 480 доз вакцины «Спутник М». Это единственный препарат, который прошел клинические испытания, получил регистрацию на территории России и разрешен для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Первую партию препарата уже распределили по детским поликлиникам четвертой и девятой городских больниц, также прививку можно сделать в детской поликлинике №2 на ул. Юмашева. Вакцина будет поступать еще, это только первая партия. Основные противопоказания у «Спутника М» такие же, как и у «Спутника V» — обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания и аллергические реакции на компоненты вакцины», — отметил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга. Вакцинация добровольная. Перед процедурой родителям необходимо подписать бланк согласия на прививку. Самих подростков осматривает педиатр, им измеряют температуру, давление и сатурацию. Если противопоказаний нет, ребенка направляют в прививочный кабинет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Если в начале пандемии коронавирусная инфекция практически не затрагивала детский возраст и вся нагрузка в основном шла на терапевтическое звено, то с приходом дельта-штамма ситуация кардинально изменилась. Мы видим, что количество заболевших детей возросло, коронавирус стал протекать у них тяжелее. Также мы сталкиваемся с постковидным синдромом у детей. Все это большая проблема, и, если у нас появилась возможность вакцинировать детей, подготовить их иммунную систему к встрече с вирусом, это, конечно, надо делать», — рассказала заведующая отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним поликлиники №2 Екатерина Соломаха.

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Напомним, вакцина «Спутник М» является практически аналогом «Спутника V», однако дозировка снижена в пять раз, так как иммунная система подростка реагирует на прививку более активно. По результатам проведенных клинических испытаний, иммунный ответ у детей, которые проходили вакцинацию, составил 93%.


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