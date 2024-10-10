Пасечники Крыма отправляют «медовую» гуманитарную миссию на фронт

Целую партию домашнего меда передали крымским бойцам перед отправкой на новые боевые позиции пасечники из Крыма в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы». Неравнодушные крымчане захотели порадовать ребят, а заодно укрепить их здоровье перед холодами.

Медик он полезный. У меня сердце кололо, хотели делать операцию, я отказался, и вот вместе сахара всю жизнь мед ем. И вот с тех нормально себя чувствую, мотор работает. Ребятам на фронте тяжело, с сыном решили на фронт передавать, чтобы бойцам и для души, и для здоровья было. Еще в том году хотели, но не знали как, а в этом уже с вами передадим. Ребятам здоровья, удачи, любви и возвращения домой! Пусть мед приносит им силу, здоровье и хорошее настроение, — делится крымский пчеловод Николай Иванович.

Вместе с медом на фронт передали освященные иконы, чтобы вера берегла их в самое сложное время.

Народный фронт доставил целую партию меда прямо перед отправкой одного из подразделений на новые позиции на передовой Запорожского направления. Остальной мед будет неотъемлемой частью каждой гуманитарной миссии к крымским бойцам на позиции. А Николай Иванович вместе с семьей будет помогать и дальше, на следующий сбор меда зовут как Народный фронт, так и наших бойцов.

Такая теплая душевная домашняя поддержка очень приятна. От всей души спасибо и за мед, и за иконы. Крым всегда в нашей душе и сердце благодаря таким крымчанам!, — отмечает боец с позывным «Волк».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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