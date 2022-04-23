Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита Симферопольского и Крымского, боголюбивым Архипастырям и пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии.

Ваши Преосвященства!

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В эти светоносные дни, когда ликует Небо и торжествует земля, а пасхальный благовест наполняет все вокруг, от всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником ПАСХИ ХРИСТОВОЙ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне для всех верных вновь исполняется обетование Христа Спа­сителя, данное Им ученикам в ночь перед Своим вольным страданием: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22-23). Эта радость исполняется в святые дни Пасхи, когда сердца отверсты навстречу грядущему к нам Христу, и от полноты их глаголют уста: «Воистину воскресе Христос!»

Какая благость! Какое счастье стоять сегодня в храме Божием, который наполнен любящими Бога чадами церковными! С каким ве­селием стучит наше сердце, до глубины которого доходит звонкий, играющий пасхальный канон, веками вдохновлявший христиан к ра­достному ожиданию грядущего спасения! Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что вместе с нами, Земной Церковью, торжествует и Небес­ная: «Ныне ликуют ангелы, радуются архангелы, ныне херувимы и серафимы празднуют настоящий праздник». А преподобный Иоанн Дамаскин отмечает такую же особенность этого дня: «Небеса убо до­стойно да веселятся, земля же да радуется. Да празднует же весь мир, видимый и невидимый»!

Воистину, наше пасхальное торжество — это реальная встреча в радости и счастье с Тем, к Кому наше сердце давно стремится, как к источнику жизни вечной и немеркнущего света. Потому наша вера — вера живая. Верующее сердце всегда воздыхает в Великую пятницу у Креста, созерцает с трепетом и надеждой Живоносный Гроб в Великую субботу, а ныне оно ликует, так как встречает в радости и счастье Вос­кресение Христа.

Вместе с этим в этот дивный день не только люди празднуют в духовном веселии и радовании, но и сама Богом сотворенная природа как бы пробуждается от сна и готова восстать во всем своем величии и великолепии. «Днесь весна благоухает, — поет Церковь Христова, — и новая тварь ликует…».

Поэтому, будем духовно радоваться в этот день, и да не останется никто из нас в печали. Пусть наша радость осветит и согреет тех, кто не смог прийти в храм Божий. Вместе с традиционной крашенкой и кули­чом поделимся радостью Воскресения Христова с обездоленными — вдовами и сиротами, больными и заключенными, стариками и бедными. Свет Воскресения пусть войдет и в их дома, радость Пасхи пусть уте­шит и их исстрадавшиеся души. Щедрая милостыня и благотворение пусть станут для нас тем делом Божиим, которое только и подобает делать в сегодняшний день — Праздник из праздников, Светлое Хрис­тово Воскресение!

Именно так стремится прославить Воскресшего Христа и наша Симферопольская и Крымская епархия. Это забота о возрождении храмов и монастырей, богословское образование и духовное просве­щение, христианское воспитание детей и юношества, дела милосердия, попечение о находящихся в узах, о болящих и одиноких. Да примут все, кто нуждается в добром участии, наше пасхальное целование, сер­дечную щедрость и молитвы о них.

Дорогие отцы, братья и сестры! Этот год — юбилейный как для Симферопольской и Крымской епархии, так и для всей Русской Пра­вославной Церкви. Исполняется 630 лет со дня кончины и 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца, который на протяжении многих веков является образцом христианского подвижника, посвятившего себя высокому ду­ховному и общественному служению Отечеству. Поэтому в эти пас­хальные дни, как никогда, актуальны слова этого великого святого: «Прежде же всего, братие, имейте страх Божий и чистоту душевную, и любовь нелицемерную, к сим же целомудрие со смиренномудрием, пост и молитву…».

Возлюбленные мои! Переживая ныне непростое время, призы­ваю всех вас помнить о том, что Светлое Христово Воскресение — праздник примирения и объединения всех нас в Господе и Спасите­ле нашем, ибо во Христе, как говорит святой апостол Павел, «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3, 11). И тот же апостол призывает нас: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4, 30-32).

В день Светлого Христова Воскресения я призываю вас неустан­но совершать дела добра и милосердия, взаимно прощать обиды и ос­корбления, думать прежде всего не о себе, а о ближних своих.

Богу содействующу, мы должны в добром, искреннем сотрудниче­стве со всеми народами, населяющими Крым, созидать жизнь, достой­ную человека на нашем Богоспасаемом полуострове. Пусть пасхальная радость будет источником желанного для всех мира, взаимопонимания, терпимости, братства, созидания и единения. Будем уповать на милость Божию, с терпением и радостью переносить все то, что посылает нам Господь, и твердо верить, что Он не оставит нас.

Будьте преданы Христу, храните верность Святой Матери-Церкви, «имейте любовь между собой» (Ин. 13, 35). В радости Воскресения пребывайте, и да будет она для вас совершенной (Ин. 17, 13).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Видеопоздравление Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с праздником светлого Христова Воскресения.