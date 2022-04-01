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Пассажирский поезд «Минск – Смоленск – Симферополь» - вполне реальная перспектива

Пассажирский поезд «Минск – Смоленск – Симферополь» — вполне реальная перспектива

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 01.04.2022

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что у белорусов есть интерес в отдыхе в Крыму и для удобства граждан вариантом транспортного сообщения мог стать поезд «Минск – Смоленск – Симферополь».

Наверное, можно было бы подумать, чтобы поезд, который сейчас ходит по маршруту «Симферополь – Смоленск», шел и в Минск. Тогда был бы поезд «Минск — Смоленск – Симферополь», — сказал дипломат журналистам в четверг на открытии 24-й международной выставки-ярмарки туристских услуг «Отдых — 2022» в Минске.

По его словам, возможно, это был бы самый удобный вариант добраться до Крыма, помимо автомобильного и авиационного транспорта.

Посол отметил, что на выставке всегда заключаются соглашения, это то место, где можно презентовать лучшие варианты отдыха и маршруты, в четверг в рамках туристической выставки как раз велись переговоры о транспортном сообщении с полуостровом Крым.

Мы видим на выставке большой интерес к стенду Республики Крым. Многие жители Беларуси с удовольствием и раньше отдыхали в Крыму, — отметил Грызлов. — В прошлом году 9,5 млн. человек посетили Крым с целью отдыха. Это наша российская здравница, хотел бы еще раз пригласить граждан Беларуси, граждан нашего Союзного государства посетить Крым, отдохнуть. Это великолепное место, — сказал российский посол.

Пассажирский поезд «Минск – Смоленск – Симферополь» - вполне реальная перспектива

Фото: Sputnik  Беларусь.

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