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Фото: ВК

Пассажиры крымских поездов смогут заказать проезд на автобусе в курортные города

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:52 18.06.2020

Пассажирам поездов, которые следуют в Крым, смогут по интернету заказать проезд в автобусах к курортным городам от железнодорожных станций.

С 1 июля пассажирам поездов «Таврия» предлагается перевозка заказными автобусами от станций Владиславовка и Симферополь до крымского побережья, также автобусы начнут курсировать между Севастополем и Симферополем. При этом пассажирам необходимо соблюдать все необходимые требования местных властей в целях предотвращения распространения коронавируса, — сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Отмечается, что на сайте компании реализованы новые возможности, что позволит комфортно планировать и организовывать свои путешествия после снятия ограничений, введенных из-за пандемии, и запуска курортной отрасли Крыма.

Пересадка в брендированные заказные автобусы после прибытия поезда, подчёркивает ТАСС, осуществляется в срок от 15 минут и не менее 40 минут до отправления поезда. Для удобства пассажиров на железнодорожных станциях размещена навигация.

Автобусные перевозки будут осуществляться преимущественно на южном и восточном побережье Крыма. От станции Владиславовка можно добраться до Судака с остановками в Феодосии и Коктебеле. Из Симферополя автобусы курсируют до Ялты с остановками в Алуште и Гурзуфе. Также из Симферополя можно добраться до Севастополя и до Евпатории с остановкой в Саках.

Из Севастополя автобусы курсируют до Алупки с остановкой в Форосе. График движения автобусов опубликован на сайте grandtrain.ru. Стоимость проезда — от 124 рублей.

Пассажиры крымских поездов смогут заказать проезд на автобусе в курортные города

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