Патриарх Кирилл может посетить Крым в феврале

Патриарх освятит алтарь в центральном соборе Симферополя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Крым в феврале. Об этом сообщают «Октагон» .

По данным издания, патриарх Кирилл освятит алтарь в соборе Святого Благоверного князя Александра Невского в Симферополе, восстановление которого шло под патронатом Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, главный православный храм крымской столицы был воссоздан по образу и подобию своего исторического предшественника – Александро-Невского кафедрального собора, заложенного в 1823 году. Идея возведения в Симферополе соборного храма принадлежит Екатерине II, однако смерть императрицы задержала строительство. Первоначальный храм был взорван советской властью в ночь с 26 на 27 сентября 1930 года. На его месте в 2003 году было начато строительство нового храма. Завершить работу удалось только после воссоединения Крыма с Россией.

Отметим, что в Симферопольской и Крымской епархии информацию о визите патриарха Кирилла в Крым не комментируют.

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