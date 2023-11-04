Патриарх Кирилл объявил об обнаружении Казанской иконы Богородицы XVI века

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века, долгое время считавшейся утраченной. Такое заявление он сделал перед началом литургии в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы, двое священнослужителей держали перед патриархом святыню в руках.

Экспертиза вынесла заключение, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились. Это событие можно отнести к историческим событиям. Я не сразу решился на то, чтобы в храме обо всем этом сказать, но потом понял, что таить эту историю невозможно, о ней должен узнать наш народ и весь мир, — сказал Патриарх.

Казанская икона Богородицы — одна из главных русских святынь, связанная с важнейшими событиями истории Российского государства и Русской православной церкви. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные, однако сам первообраз считался исчезнувшим. По словам предстоятеля РПЦ, в последние годы икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении. Явление иконы произошло «в самое опасное время» для страны, и после избавления Москвы и всей Руси от польских интервентов князь Дмитрий Пожарский построил на Красной площади храм, посвященный Казанской Божией Матери, и поместил туда ее образ. Потом, однако, Казанская икона исчезла из этого храма. По словам Патриарха, самой распространенной была версия о том, что икону украли и могли вывезти за границу, перепродать или оставить ее «где-то в глубине личных коллекций».

Но оказалось, что икона никуда не исчезала, она оставалась в России, ее сберегали благочестивые люди. И в какой-то момент эта икона была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который очень много лет своей жизни посвятил изучению древней русской иконописи. И благодаря тщательной искусствоведческой экспертизе было точно определено, что данный образ и является тем самым образом, в руках с которым князь Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества, — сказал Патриарх Кирилл.

По его словам, вначале у него была полная уверенность, что это одна из многочисленных копий, однако проведенные экспертизы убедили его в том, что в данном случае речь идет именно о подлиннике.

Этот образ является нашей общей национальной святыней. Будем надеяться, что эта святыня сохранит наш народ и в наше непростое время и Отечество наше убережет от врагов и внешних, и внутренних, — заключил глава РПЦ.

Патриаршее слово об обретенной чудотворной Казанской иконе Божией Матери — ЗДЕСЬ.