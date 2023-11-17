Патриарх Кирилл вручил престижную премию доценту СевГУ Сергею Бочарову

Доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского госуниверситета Сергей Бочаров был удостоен второй Макарьевской премии в номинации «История православных стран и народов» за труд «Между Византией, монголами и османами. Исследование по истории Крыма XIII-XVIII вв.».

Награду севастопольцу вручил Патриарх Всея Руси Кирилл в зале Президиума Российской академии наук.

Макарьевская премия уникальна, поскольку она объединяет все виды гуманитарных знаний. Ее престиж и значение высоки в научном сообществе. И здесь важно держать планку. Хотел бы пожелать, чтобы пример митрополита Макария вдохновлял вас на жертвенное служение Отечеству и науке, — сказал Патриарх, обращаясь к лауреатам.

Премия митрополита Макария — одна из самых высоких наград в области гуманитарных наук. Она дорога нам богатой 150-летней историей. Хотя она была прервана на определенный период, но восстановилась, благодаря общим усилиям Православной Церкви и Академии наук, — сказал президент РАН Геннадий Красников.

Приветствия лауреатам направили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и мэр Москву Сергей Собянин.

По инициативе мэрии столицы премиальный фонд был увеличен. В этом году на конкурс была представлена 71 работа из университетов, научных институтов и духовных учреждений 24 субъектов РФ, Узбекистана и Германии. В конкурсе участвовали 28 докторов наук и 26 кандидатов наук, 12 священнослужителей.

Сергей Бочаров представил на конкурс сборник своих работ на русском и английском языках, опубликованных в 2022 году в известной в научных кругах румынско-немецкой серии Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi. Причем билингвальность была предложена самими издателями.

Статьи, которые вошли в сборник, освещают самые разные вопросы истории и археологии Крыма, так как Бочаров за время научной деятельности изучал регион с разных сторон. Некоторые материалы посвящены изучению керамики — важного для археологов материала, позволяющего привязать слой раскопок к определенному временному периоду. Есть статьи о византийском периоде Крыма, о фортификационных сооружениях Каффы — современной Феодосии, главного города средневековой республики Генуя в Крыму; о городах Крымского ханства и о присутствии Османской империи. Например, рассматривается вопрос о местонахождении города Фулы — это до сих пор загадка, несмотря на то что христианская Фульская епархия в Крыму известна по документам.

Макариевская премия учреждена по благословению митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в 1867 году и возрождена в 1995 году по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Проект направлен на поощрение научной деятельности в сфере гуманитарного знания.

источник: Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет