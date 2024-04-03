Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Пацан к успеху шел: почувствовал себя «бахчисарайским наркобароном» и попался с килограммом каннабиса
актуально в республике
Пацан к успеху шел: почувствовал себя «бахчисарайским наркобароном» и попался с килограммом каннабиса
Скриншот: прокуратура РК

Пацан к успеху шел: почувствовал себя «бахчисарайским наркобароном» и попался с килограммом каннабиса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:30 03.04.2024

В Бахчисарайском районе осужден местный житель за покушение на сбыт более 1 кг каннабиса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства и растений, содержащих наркотические средства, совершенный в крупном размере).

Установлено, что подсудимый приобрел каннабис, части растений и растения конопли, которые перенес в свое домовладение, где измельчил их и расфасовал в полимерные пакеты, бумажные свертки, картонные коробки и стеклянные банки.

В ходе обыска, проведенного сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в доме злоумышленника обнаружено и изъято более 1 кг марихуаны и 2 кг частей растений конопли, — сообщили в прокуратуре.

Бахчисарайский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Узнайте больше:  В Кировском районе Крыма наказали пьяного водителя мопеда. Хоть и обошлось без ДТП, но… колония
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.