Пацан к успеху шел: почувствовал себя «бахчисарайским наркобароном» и попался с килограммом каннабиса

В Бахчисарайском районе осужден местный житель за покушение на сбыт более 1 кг каннабиса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства и растений, содержащих наркотические средства, совершенный в крупном размере).

Установлено, что подсудимый приобрел каннабис, части растений и растения конопли, которые перенес в свое домовладение, где измельчил их и расфасовал в полимерные пакеты, бумажные свертки, картонные коробки и стеклянные банки. В ходе обыска, проведенного сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, в доме злоумышленника обнаружено и изъято более 1 кг марихуаны и 2 кг частей растений конопли, — сообщили в прокуратуре.

Бахчисарайский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.