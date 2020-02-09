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Пауэрлифтеры Севастополя в составе сборной России отправятся на чемпионат Европы

Пауэрлифтеры Севастополя в составе сборной России отправятся на чемпионат Европы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:54 09.02.2020

Отбором для включения в состав сборной команды России по пауэрлифтингу стал чемпионат страны. От Севастополя отбор выдержали Анна Рыжкова (весовая категория до 57 кг) и Анатолий Горячок (весовая категория до 74 кг). Именно они завоевали право в составе национальной сборной выступить на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который в мае этого года примет Дания. Напомним, Чемпионат России по пауэрлифтингу — 2020 с 31 января по 5 февраля принимал Екатеринбург.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Участвовали сильнейшие атлеты страны. Севастополь представляли три спортсмена: заслуженный мастер спорта и двукратная чемпионка мира Анна Рыжкова, мастер спорта международного класса Анатолий Горячок, мастер спорта Екатерина Прокопова, — цитирует пресс-служба ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя» старший тренер сборной команды Севастополя по пауэрлифтингу Михаил Паллер.

Вид программы, в которой выступали атлеты — экипировочный пауэрлифтинг. Он включает в себя приседания со штангой, жим лежа, становая тяга. Победитель определяется по наибольшей сумме троеборья. Но и за победу в каждом из упражнений атлеты получают также так называемые малые медали.

Анатолий Горячок стал бронзовым призёром чемпионата, Екатерина Прокопова заняла четвёртое место.

Сотрудники ЦСП СКС Екатерина Прокопова и Анатолий Горячок заняли соответственно 4 и 3 место по сумме троеборья. Анатолий также завоевал малую золотую медаль в тяге, своём коронном упражнении, с потрясающим результатом— 325 кг в весовой категории до 74 кг! — отметил Михаил Паллер.

Екатерина Прокопова (весовая категория до 72 кг) завоевала в тяге малую бронзовую медаль.

фото: ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя»

Пауэрлифтеры Севастополя в составе сборной России отправятся на чемпионат Европы

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