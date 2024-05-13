Паутинный клещ атаковал растения в Симферополе

В Симферополе прокуратура требует провести мероприятия, направленные на недопущение распространения паутинного клеща.

Прокуратура города Симферополя в связи с публикациями, размещенными в социальных сетях, о поражении деревьев паутинным клещом провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства. Установлено, что администрацией города мероприятия по обработке деревьев от вредителей в полном объеме не проведены, — говорится в сообщении надзорного ведомства.