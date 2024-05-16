«Паутины» не будет: в ялтинских многоэтажках приводят в порядок сети интернет

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, проблему «паутины» интернет-проводов в подъездах и на чердаках МКД постоянно озвучивают ялтинцы.
Провайдеры уже начали активно приводить в порядок свои сети. Совместно с ДЖКХ составили график – где и в какие сроки должны быть проведены работы. Уже на десятках адресов все спрятано в короба. И в первую очередь там, где планируется ремонты кровель и подъездов, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
Глава администрации Ялты отметила, что провайдеры обязаны располагать свои сети согласно нормам.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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