Павел Чагец — новый министр экологии и природных ресурсов Крыма

10 июня с Чаговцом расторгли контракт о замещении должности государственной гражданской службы РК, который действовал с 25 ноября 2025 года, и освободили от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма.

Напомним, парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики еще 21 апреля. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК.

В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.

источник: РИА Новости Крым