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Павел Чагец - новый министр экологии и природных ресурсов Крыма
фото: пресс-служба Минприроды Крыма

Павел Чагец — новый министр экологии и природных ресурсов Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 11.06.2026

Документ о том, что министром экологии и природных ресурсов Крыма – Главным госинспектором республики стал Павел Чаговец, размещён на официальном сайте крымского правительства.

10 июня с Чаговцом расторгли контракт о замещении должности государственной гражданской службы РК, который действовал с 25 ноября 2025 года, и освободили от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма.

Напомним, парламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики еще 21 апреля. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК.

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В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.

источник: РИА Новости Крым 

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