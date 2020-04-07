Павел Гищенко — новый начальник УМВД России в Севастополе

6 апреля министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по городу Севастополю нового начальника. Назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 234 полковник полиции Павел Гищенко.

Уже обсудили взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. От слаженных действий полиции — сейчас очень многое зависит. Павел Иванович Гищенко начал службу более 20 лет назад в должности оперуполномоченного уголовного розыска и долгое время руководил работой подразделений криминального блока, а затем отдела внутренних дел. Был начальником управлений МВД России по городу Волжскому и Волгограду. Надеюсь, что большой практический опыт поможет Павлу Ивановичу в решении всех задач, которые стоят сегодня в Севастополе. Время сейчас не простое и очень рассчитываю, что управленческий опыт позволит оперативно противостоять всем вызовам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.