Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Павел Гищенко — новый начальник УМВД России в Севастополе

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Павел Гищенко - новый начальник УМВД России в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Павел Гищенко — новый начальник УМВД России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:58 07.04.2020

6 апреля министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по городу Севастополю нового начальника. Назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 234 полковник полиции Павел Гищенко.

Уже обсудили взаимодействие по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Севастополе. От слаженных действий полиции — сейчас очень многое зависит. Павел Иванович Гищенко начал службу более 20 лет назад в должности оперуполномоченного уголовного розыска и долгое время руководил работой  подразделений криминального блока, а затем отдела внутренних дел. Был начальником управлений МВД России по городу Волжскому и Волгограду. Надеюсь, что большой практический опыт поможет Павлу Ивановичу в решении всех задач, которые стоят сегодня в Севастополе. Время сейчас не простое и очень рассчитываю,  что управленческий опыт  позволит оперативно противостоять всем вызовам, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Павел Гищенко - новый начальник УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.