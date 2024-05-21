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Павел Шпикалов из Севастополя – серебряный призер парусной регаты «Ейский Кубок»
автор фото: Наталия Гавриш

Павел Шпикалов из Севастополя – серебряный призер парусной регаты «Ейский Кубок»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:50 21.05.2024

В районе Ейска Краснодарского края прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту «Ейский Кубок – отбор на финал Спартакиады учащихся». На старт вышли более 200 спортсменов из 11 регионов страны. Они состязались в классах парусных досок IQF, «Техно» и «Фанборд».

По итогам 15 гонок в классе IQF воспитанник спортивной школы ЦСКА (Севастополь) Павел Шпикалов стал серебряным призером среди юношей до 17 лет.

Ветровые условия были очень разнообразные: от 4 до 24 узлов, с сильным течением. Немаловажным фактором было наличие рыбы пиленгас, в которую спортсмены врезались на полном ходу, падали, но продолжали соревноваться. Борьба шла до самой последней гонки в каждом классе. Наши спортсмены получили хороший опыт в большом флоте. Есть над чем работать, ведь следующие серьезные соревнования – первенство Южного федерального округа, которое пройдет в июле, – прокомментировал выступление своих подопечных старший тренер-преподаватель по парусному спорту спортивной школы ЦСКА (Севастополь) Алексей Токарев.

Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет в классе парусных досок «Техно» являлись отбором в финал Спартакиады учащихся России. В этом классе на состязания успешно севастопольцы Дмитрий Большенко и Полина Малая.

Узнайте больше:  Севастополец Максим Шведюк взял серебро юниорского первенства России по боксу

Финальные соревнования по парусному спорту XII летней Спартакиады учащихся России пройдут в Таганроге в августе.

источник: «Крымский спорт»

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