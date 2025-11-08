Печать афиш: ошибки, которых стоит избегать

Афиша – это приглашение: она должна быть заметной и читаемой издалека. Для этого нужна качественная печать афиш. Разберем самые частые ошибки, а чтобы их избежать, выбирайте надежное производство.

Ошибка №1. Нечитаемая композиция

Перегрузка заголовка шрифтами, длинные подписи, мало воздуха – типичная проблема. Заголовок держите в 5-8 слов, подзаголовок короткий, остальное – по иерархии. Визуальный путь простой: главный смысл сверху, дата и площадка рядом, контакты внизу.

Ошибка №2. Слабый контраст и «тонкие» цвета

Светло-серый текст на пастельном фоне пропадает на расстоянии. Для наружки выбирайте пары с высоким контрастом. Черный текст ставьте 100K, без цветосмеси – так буквы остаются четкими. Плашки проверяйте на тестовом отпечатке, особенно в цифре.

Ошибка №3. Низкое разрешение фото

Картинка с экрана не подходит для печати. Для форматов A2-A1 нужен исходник 200-300 dpi на масштабе 1:1. Если изображение растянули, появятся артефакты. Лучше заменить на крупный графический акцент или паттерн.

Ошибка №4. Неправильный формат и место

Постер для витрины и плакат на тумбе решают разные задачи. В помещении срабатывает A3/A2, для улицы – A1, если площадка позволяет. Рядом с дорогой шрифт берите крупнее: расстояние просмотра выше. На стекло годится самоклейка, на щиты – плотная бумага 170-200 г/м² или синтетическая основа.

Ошибка №5. Игнорирование условий среды

Дождь, ветер, солнце быстро портят тонкую бумагу. Для фасадов используйте влагостойкие материалы, ламинацию или лак. На ярком солнце некоторые красители выгорают, значит палитру лучше делать чуть темнее, без нежных полутонов.

Ошибка №6. Игры с профилями цвета

Макет в RGB на печати выглядит иначе. Готовьте файлы в CMYK, при необходимости используйте Pantone для фирменных оттенков. На широкоформатных плоттерах профили отличаются, просите цветопробу.

Ошибка №7. Нет вылетов и меток под обрез

По периметру закладывайте вылеты 3 мм, безопасная зона 5 мм. Тонкие рамки по краю опасны: малейший сдвиг резки делает их неровными. Номера телефонов, QR-код, дату держите внутри безопасного поля.

Ошибка №8. «Тихий» призыв к действию

Крупный CTA обязателен: купить билет, зарегистрироваться, позвонить. QR-код делайте от 15 мм, рядом подпишите, куда он ведет. Так посетитель понимает, что его ждет после сканирования.

Ошибка №9. Неучтенные ограничения

Алкоголь, медицина, финансы – темы с пометками и требованиями к шрифту предупреждения. Возрастные знаки «6+», «12+», «18+» ставьте по регламенту площадки. Это не формальность, иначе постер могут снять.

Ошибка №10. Отсутствие плана проверки

Один просмотр на мониторе – мало. Нужны: печатная проба, проверка орфографии, согласование адреса, цен, времени начала. На финальной версии ставьте ответственного за фактчек.

Частые ошибки:

Слабый контраст, мелкий кегль, перегруз шрифтами.

Макет в RGB, нет вылетов, тонкая рамка у края.

Плохие исходники, «мыльные» фото, перетянутые изображения.

Неподходящая бумага для улицы, отсутствие защиты от влаги.

Нет призыва к действию, непонятный QR, нет подписи к нему.

Материалы и технологии: как выбрать без промахов

Для интерьерной расклейки подойдут мелованные 130-170 г/м². Для фасадов – 170-200 г/м² с ламинацией, либо плакатная бумага с влагостопом. Крафт уместен в эко-стилистике, но требует контрастной графики. Цифровая печать закрывает небольшой тираж за день, офсет выгоден на больших объемах, широкоформат – для A1/A0, баннеров, афиш на улицу. Если планируете долгий показ, рассмотрите ламинацию мат или глянец, антискретч для мест с интенсивным контактом.

Дизайн, который работает в полевых условиях

Ставьте дату крупно, место – рядом, цену – так, чтобы не искать. Фотография героя или предмета – на весь лист. Текст компактный, без «воды». Выравнивание по сетке помогает взгляду: заголовок, блок смысла, контакты, юридические элементы. Логотип помещайте в верхней трети или рядом с заголовком, а не в нижнем углу, где его не видно.

Чек-лист перед печатью:

Формат A2/A1, ориентация под площадку размещения.

CMYK, изображения 300 dpi, черный текст 100K.

Вылеты 3 мм, безопасная зона 5 мм, без тонких рамок по краю.

Бумага и защита под условия среды, ламинация при уличном показе.

Контрастный CTA, рабочий QR с тестом на смартфонах.

Юридические метки, возрастная категория, актуальные контакты.

Печатная проба, сверка времени, адреса, цен.

Как измерить эффект

Назначьте метку: уникальный промокод, UTM в QR, короткий телефонный номер для данного постера. Сведите данные по точкам размещения, дням недели, погоде. Следующий тираж соберите по результатам, а не по ощущениям.

Правильная афиша держит фокус на смысле, читается издалека, переживает дождь, дает ясный шаг действия. Избегайте перечисленных ошибок, проверяйте макет на бумаге, выбирайте материалы под среду и надежную типографию для печати.

