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Печать на футболках и вышивка на толстовках - способы создать уникальную одежду
фото: каталог Швейной фабрики "ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ"

Печать на футболках и вышивка на толстовках — способы создать уникальную одежду

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:34 09.06.2023

Печать на футболках — это процесс нанесения изображения или текста на ткань футболки. Она может производиться с помощью различных технологий и методов, включая тканевую печать, шелкографию, термоперенос, цифровую печать и другие. Различные виды такой печати имеют свои особенности и преимущества.

  • тканевая печать (DTG) — это технология печати на футболках непосредственно на ткань с помощью струйной печати. Она позволяет получить высокое качество изображений с яркими цветами и разнообразными деталями.
  • шелкография — это технология печати на футболках, основанная на принципе трафаретной печати. Она позволяет наносить прочные и яркие изображения на большое количество футболок за короткий период времени.
  • термоперенос — это процесс передачи изображения с трансферной бумаги на ткань футболки с помощью тепла и давления. Он позволяет получить качественные и яркие изображения с хорошей детализацией.
  • цифровая печать — это технология печати на футболках, основанная на использовании цифрового принтера. Она позволяет получать изображения высокого качества с большой яркостью и насыщенностью цветов.
"ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ"

фото: каталог Швейной фабрики «ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ»

Выбор технологии печати на футболках зависит от многих факторов, включая количество футболок, требования к качеству, детализации и цене. Разумеется, если есть необходимость печати изображений на футболках, то лучше такие изделия «штамповать», прибегнув к помощи специалистов — мастеров компаний, специализирующихся на такого рода услугах и имеющих соответствующее оборудование. Так, к примеру, печать на футболках в Москве можно заказать экспертам Швейной фабрики «ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ»

В наше время практикуется множество способов нанесения изображения на трикотажные изделия. Каждый из этих методов имеет определенную специфику, а потому применяется при четко обозначенных обстоятельствах и в специально созданных для работы условиях, — отмечают специалисты фабрики. — Так, наша швейная фабрика имеет собственные производственные цеха, в которых выполняется полный цикл производства, в том числе пошив одежды и печать на разных типах ткани. 

Печать на футболках — качество и сроки службы изделий

Печатные изображения на футболках могут быть долговечными, но это зависит от нескольких факторов, таких как качество печати, тип используемых красок и частота стирок. Если ухаживать за футболкой правильно, то изображение может сохраниться в течение многих лет.

Чтобы сохранить печатное изображение на футболке, следует следовать инструкциям по уходу, указанным на этикетке изделия. Обычно, рекомендуется стирать футболку в холодной воде, используя мягкий стиральный порошок и избегая использования отбеливающих средств. Не рекомендуется использовать сушилку, лучше сушить футболку на вешалке при комнатной температуре.

Если вы заботитесь о своей футболке и следуете рекомендациям по уходу, то печатное изображение на ней может сохраняться в течение долгого времени. Конечно, в том случае, если изделие качественно изготовлено.

Печать на футболках и вышивка на толстовках - способы создать уникальную одежду

фото: каталог Швейной фабрики «ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ»

Вышивка на толстовках — что нужно знать

Вышивка на толстовках — это метод, при котором изображение создается при помощи ниток, прошивая их через ткань. Существуют несколько способов вышивки на толстовках:

  • гладь. При этом способе нитки прошиваются сквозь ткань только в одном направлении, создавая гладкую поверхность.
  • крестиком. В данном случае нитки прошиваются перпендикулярно друг другу, создавая крестообразный рисунок.
  • френч-нотер. Этот способ вышивки включает в себя использование различных узоров и швов, таких как цветочные мотивы или геометрические узоры.
Печать на футболках и вышивка на толстовках - способы создать уникальную одежду

каталог Швейной фабрики «ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ»

Этим способом можно наносить рисунки любой сложности, причем качество изображения будет находиться на высшем уровне. То же самое касается четкости картинки и ее стойкости. Машинная вышивка – это сложный, но весьма надежный вариант, а потому спрос на него вполне закономерен, — говорят мастера Швейной фабрики «ФУТБОЛКА-ОПТОМ.РФ».

Вышитые толстовки могут быть очень долговечными, если правильно ухаживать за ними. Не рекомендуется стирка при высоких температурах или использование отбеливающих средств. Чтобы сохранить яркость цветов и форму изображения, рекомендуется стирать толстовки в холодной воде и сушить на воздухе.

Печать на футболках и вышивка на толстовках — как выбрать исполнителя

Если есть необходимость заказать печать на футболках и вышивку на толстовках оптом, то по каким критериям выбирать компанию-исполнителя? Подсказки здесь:

  • качество продукции: убедитесь, что компания-исполнитель использует качественные материалы и имеет высококлассное оборудование для печати и вышивки.
  • оперативность: нужно выбрать компанию, которая может выполнить заказ в сжатые сроки.
  • гибкость: компания-исполнитель должна быть готова адаптироваться к особенностям заказа (тираж, количество цветов, размеры и т.д.).
  • цена: сравните цены на услуги разных компаний и выберите ту, которая предлагает наиболее выгодные условия.
  • репутация: узнайте отзывы других клиентов о данной компании, чтобы получить представление о качестве ее работы.
  • дополнительные услуги: если нужно заказать не только печать на футболках и вышивку на толстовках, но и другие услуги (дизайн, доставка и т.д.), то выберите компанию, которая может предложить все необходимое.

 

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