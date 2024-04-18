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Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям»

Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:00 18.04.2024

Татьяна Андреева, педагог детского технопарка «Кванториум», одержала победу в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Педагоги соревновались в трех заочных испытаниях: видеовизитка, оценка образовательной программы и качество ее реализации, а также видеообращение с ответом на вопрос «Где учиться мастерству педагогу?». И одном очном — открытый мастер-класс на тему: «Новые формы организации обучения и воспитание детей в дополнительном образовании».

По итогам всех этапов Татьяна стала абсолютным победителем регионального конкурса.

Любовь к педагогике появилась у меня с рождением детей. Мне было важно научить их любить познавать что-то новое с самого детства. Моя миссия — развить любовь у детей к получению новых знаний, дать им ценные навыки на всю жизнь. И, конечно, быть для них другом и наставником, — отмечает Татьяна.

Татьяна Андреева с 2020 года работает педагогом дополнительного образования в детском технопарке «Кванториум» по направлению «Квантоматематика» и программе «Юный предприниматель». И за это время обрела уже множество благодарных учеников. Следующий этап конкурса – всероссийский, где Татьяна представит Севастополь.

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Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям» Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям» Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям» Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям» Педагог детского технопарка «Кванториум» — победитель конкурса «Сердце отдаю детям»

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