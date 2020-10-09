Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Педагог из Севастополя Евгений Сазонов — лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства

crimeapress_news

Педагог из Севастополя Евгений Сазонов - лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Педагог из Севастополя Евгений Сазонов — лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:36 09.10.2020

В этом году Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводился в дистанционном формате. Участие в нем приняли педагоги-психологи из 64 регионов Российской Федерации.

Евгений Сазонов — педагог-психолог Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 41», победитель регионального этапа конкурса в Севастополе, признан Лауреатом всероссийского конкурса. По результатам проведенных испытаний он вошел в число 15 финалистов и одержал победу в специализированной номинации «Лучшая самопрезентация», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сайте всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020» можно ознакомиться с конкурсными материалами лауреатов: https://педагогпсихолог.рф/node/236

Учредителем конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России». Организатор конкурса – «Центр защиты прав и интересов детей».

Педагог из Севастополя Евгений Сазонов - лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.