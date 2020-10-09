Педагог из Севастополя Евгений Сазонов — лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства

В этом году Всероссийский конкурс профессионального мастерства проводился в дистанционном формате. Участие в нем приняли педагоги-психологи из 64 регионов Российской Федерации.

Евгений Сазонов — педагог-психолог Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 41», победитель регионального этапа конкурса в Севастополе, признан Лауреатом всероссийского конкурса. По результатам проведенных испытаний он вошел в число 15 финалистов и одержал победу в специализированной номинации «Лучшая самопрезентация», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сайте всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020» можно ознакомиться с конкурсными материалами лауреатов: https://педагогпсихолог.рф/node/236

Учредителем конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России». Организатор конкурса – «Центр защиты прав и интересов детей».