Педагога из Севастополя Лариса Ющенко наградили Благодарственным письмом Президента

Учитель английского языка школы № 26 имени Е.М. Бакуниной Лариса Ющенко удостоена Благодарственного письма Президента за вклад в развитие профессионального педагогического сообщества. Награда была вручена в Москве на Пятом Всероссийском форуме классных руководителей.

Я очень счастлива, что являюсь частью большой команды ФКР, где каждый работает не ради громких слов, а ради настоящих изменений. Где педагоги становятся наставниками. Где мы не ждем будущего, а создаем его здесь и сейчас. Эта благодарность — не только мне. Она — всем нам, классным руководителям: тем, кто работал до позднего, кто делился опытом и отдавал свое сердце, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ларису Ющенко.

Форум собрал тысячу педагогов со всей страны в Национальном центре «Россия» и стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов образования: престижа профессии, роли семьи и школы в воспитании, а также современных подходов к профориентации.

Севастополь на мероприятии кроме Ларисы Ющенко представляют: Екатерина Телига из школы Экотех+, Сергей Шакиров из школы № 26 им. Е.М. Бакуниной, Анна Рыбалко из гимназии № 1 имени А.С. Пушкина, Екатерина Шевцова из школы № 59 имени старшего сержанта милиции Е.Г. Скоробогатова, Юлия Ракитина из школы № 60 имени Героя Советского Союза В.С. Пилипенко.

Форум проводится по поручению Президента Владимира Путина при стратегической поддержке АНО «Диалог Регионы».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя