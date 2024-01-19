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Педагогам Ялты вручили заслуженные награды

Педагогам Ялты вручили заслуженные награды

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 19:30 19.01.2024

Награды и звания ялтинским талантливым педагогам вручили сегодня, в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню Республики Крым. 

  • Медалью «За доблестный труд» награждена Нина Викторовна  Попкова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физики Ялтинской школы-лицея №9.
  • Звание «Заслуженный работник образования Республики Крым» присвоено Ирине Львовне Хохликовой – директору ЯСШ №2 «Школа будущего».
  • Грамоты Президиума Государственного Совета Республики Крым вручены педагогам дополнительного образования ялтинской средней школы №12 – Светлане Анатольевне Васильцовой и Александру Васильевичу Мартынишину.

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Искренне горжусь и радуюсь вашим успехам! Восхищаюсь вашей работоспособностью и постоянным стремлением совершенствоваться. От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде, — поздравил педагогов начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.

Педагогам Ялты вручили заслуженные награды Педагогам Ялты вручили заслуженные награды Педагогам Ялты вручили заслуженные награды Педагогам Ялты вручили заслуженные награды

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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