Педагогам Ялты вручили заслуженные награды

Награды и звания ялтинским талантливым педагогам вручили сегодня, в ходе торжественного собрания, приуроченного ко Дню Республики Крым.
- Медалью «За доблестный труд» награждена Нина Викторовна Попкова – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физики Ялтинской школы-лицея №9.
- Звание «Заслуженный работник образования Республики Крым» присвоено Ирине Львовне Хохликовой – директору ЯСШ №2 «Школа будущего».
- Грамоты Президиума Государственного Совета Республики Крым вручены педагогам дополнительного образования ялтинской средней школы №12 – Светлане Анатольевне Васильцовой и Александру Васильевичу Мартынишину.
Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Искренне горжусь и радуюсь вашим успехам! Восхищаюсь вашей работоспособностью и постоянным стремлением совершенствоваться. От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде, — поздравил педагогов начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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