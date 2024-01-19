Педагогам Ялты вручили заслуженные награды

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Искренне горжусь и радуюсь вашим успехам! Восхищаюсь вашей работоспособностью и постоянным стремлением совершенствоваться. От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, оптимизма и новых творческих свершений в вашем благородном труде, — поздравил педагогов начальник Департамента образования и молодежной политики Ренард Кутковский.