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Педагоги Севастополя станут участниками всероссийских олимпиадах для учителей
фото: ESHOOTS.com (pexels.com)

Педагоги Севастополя станут участниками всероссийских олимпиадах для учителей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:21 08.11.2021

Педагоги севастопольских школ стали победителями региональных очных этапов Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны» и Всероссийской олимпиады учителей естественных наук «ДНК науки». Олимпиады проходили в электронном формате в течение четырех часов. Результаты работ проверяли эксперты Академии Министерства просвещения РФ. Победителем регионального этапа метапредметной олимпиады «Команда большой страны» стала команда школы № 31. Капитан – Марина Коптева, участники – Анна Михайленко, Ольга Плотникова, Елена Ситникова. Победителем олимпиады «ДНК науки» стала учитель математики гимназии №24 Татьяна Жукова.

Участие в конкурсах – это возможность быть в тренде современного образования, быть интересной себе и окружающим, это проявление активной гражданской позиции. Главное при этом – ощущать команду, сотрудничество и активную коммуникацию между учителями одного образовательного учреждения, что, к сожалению, достаточно редко присутствует в суматохе учебного процесса, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя участницу команды школы №31 Ольгу Плотникову. 

Победители региональных этапов примут участие в очном всероссийском финальном этапе. Он пройдет в Москве в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Напомним, олимпиады проводились на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при «Институте развития образования». Организатором выступила Академия Минпросвещения РФ.

Педагоги Севастополя станут участниками всероссийских олимпиадах для учителей

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