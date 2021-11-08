Педагоги Севастополя станут участниками всероссийских олимпиадах для учителей

Педагоги севастопольских школ стали победителями региональных очных этапов Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны» и Всероссийской олимпиады учителей естественных наук «ДНК науки». Олимпиады проходили в электронном формате в течение четырех часов. Результаты работ проверяли эксперты Академии Министерства просвещения РФ. Победителем регионального этапа метапредметной олимпиады «Команда большой страны» стала команда школы № 31. Капитан – Марина Коптева, участники – Анна Михайленко, Ольга Плотникова, Елена Ситникова. Победителем олимпиады «ДНК науки» стала учитель математики гимназии №24 Татьяна Жукова.

Участие в конкурсах – это возможность быть в тренде современного образования, быть интересной себе и окружающим, это проявление активной гражданской позиции. Главное при этом – ощущать команду, сотрудничество и активную коммуникацию между учителями одного образовательного учреждения, что, к сожалению, достаточно редко присутствует в суматохе учебного процесса, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя участницу команды школы №31 Ольгу Плотникову.

Победители региональных этапов примут участие в очном всероссийском финальном этапе. Он пройдет в Москве в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Напомним, олимпиады проводились на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при «Институте развития образования». Организатором выступила Академия Минпросвещения РФ.