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Педагоги Севастополя отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ

Педагоги Севастополя отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:53 16.12.2023

В университете «Сириус» подвели итоги Года педагога и наставника и отметили лучших работников сферы образования Южного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Педагогов поздравили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, полномочный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов и глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Именно от учителей зависит будущее России, будущее мира. Вы наравне с родителями воспитываете в детях любовь к Родине, уважение к подвигам предков и чувство гордости за свою страну, – обратился к участникам торжества министр просвещения Сергей Кравцов.

Севастополь представляла делегация учителей, советников, воспитателей.

В системе образования Севастополя трудятся более 5 тысяч педагогов, люди, искренне любящие своё дело. Наши педагоги показывают высокие результаты подготовки детей на всероссийских и международных конкурсах, а также сами демонстрируют своё мастерство и опыт, участвуя в профессиональных конкурсах. Главные помощники, мотиваторы, вдохновители наших педагогов и детей — это, конечно же, семьи! Очень символично, что Год педагога и наставника сменит объявленный Президентом России Год семьи. Я искренне уверен, что все традиции, которые появились в этом году, будут сохранены и приумножены в последующие годы. Для нас Год педагога и наставника не закончится никогда! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Директор севастопольской школы № 39 Елена Науменко и заведующая детским садом «Акварель» Елена Парейчук отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ за вклад в проведение мероприятий Года педагога и наставника.

Учитель — не тот, кто учит, а у кого учатся», — я очень часто цитирую именно это высказывание Гёте. Моя задача как наставника — быть рядом, вовремя прийти на помощь, поддержать, показать пример, дать совет, как в своё время сделали для меня мои учителя-наставники, — поделилась Елена Науменко.

Наставничество — мощный инструмент личностного развития, расширение прав и возможностей как для наставника, так и для подопечного, большая ответственность. Я учу коллегу, молодого специалиста, а он — меня, мы вместе преодолеваем различные страхи и другие эмоциональные барьеры, наставник и наставляемый получают новый опыт, — считает Елена Парейчук.

педагоги отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ педагоги отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ

Завершил церемонию награждения праздничный концерт «Посвящение учителям». Джазовые импровизации для гостей вечера исполнил народный артист РФ Игорь Бутман.

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В рамках Года педагога и наставника по всей стране было проведено более семи тысяч мероприятий федерального и регионального уровня. Появились уникальные акции, которые нашли большой отклик среди россиян. Во Всероссийской акции «Спасибо учителю» приняли участие более двух миллионов человек.

В Севастополе состоялось более 200 мероприятий, направленных на распространение лучших педагогических и наставнических практик, а также практик, направленных на привлечение молодёжи в педагогические профессии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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