Педагоги Севастополя отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ

В университете «Сириус» подвели итоги Года педагога и наставника и отметили лучших работников сферы образования Южного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Педагогов поздравили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, полномочный представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов и глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Именно от учителей зависит будущее России, будущее мира. Вы наравне с родителями воспитываете в детях любовь к Родине, уважение к подвигам предков и чувство гордости за свою страну, – обратился к участникам торжества министр просвещения Сергей Кравцов.

Севастополь представляла делегация учителей, советников, воспитателей.

В системе образования Севастополя трудятся более 5 тысяч педагогов, люди, искренне любящие своё дело. Наши педагоги показывают высокие результаты подготовки детей на всероссийских и международных конкурсах, а также сами демонстрируют своё мастерство и опыт, участвуя в профессиональных конкурсах. Главные помощники, мотиваторы, вдохновители наших педагогов и детей — это, конечно же, семьи! Очень символично, что Год педагога и наставника сменит объявленный Президентом России Год семьи. Я искренне уверен, что все традиции, которые появились в этом году, будут сохранены и приумножены в последующие годы. Для нас Год педагога и наставника не закончится никогда! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

Директор севастопольской школы № 39 Елена Науменко и заведующая детским садом «Акварель» Елена Парейчук отмечены благодарственными письмами министра просвещения РФ за вклад в проведение мероприятий Года педагога и наставника.

Учитель — не тот, кто учит, а у кого учатся», — я очень часто цитирую именно это высказывание Гёте. Моя задача как наставника — быть рядом, вовремя прийти на помощь, поддержать, показать пример, дать совет, как в своё время сделали для меня мои учителя-наставники, — поделилась Елена Науменко. Наставничество — мощный инструмент личностного развития, расширение прав и возможностей как для наставника, так и для подопечного, большая ответственность. Я учу коллегу, молодого специалиста, а он — меня, мы вместе преодолеваем различные страхи и другие эмоциональные барьеры, наставник и наставляемый получают новый опыт, — считает Елена Парейчук.

Завершил церемонию награждения праздничный концерт «Посвящение учителям». Джазовые импровизации для гостей вечера исполнил народный артист РФ Игорь Бутман.

В рамках Года педагога и наставника по всей стране было проведено более семи тысяч мероприятий федерального и регионального уровня. Появились уникальные акции, которые нашли большой отклик среди россиян. Во Всероссийской акции «Спасибо учителю» приняли участие более двух миллионов человек.

В Севастополе состоялось более 200 мероприятий, направленных на распространение лучших педагогических и наставнических практик, а также практик, направленных на привлечение молодёжи в педагогические профессии.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя