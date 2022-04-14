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Педагогов из Крыма приглашают на большой форум классных руководителей в Москву

Педагогов из Крыма приглашают на большой форум классных руководителей в Москву

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:48 14.04.2022

Поделиться опытом, пообщаться с коллегами и задать вопросы Министру просвещения РФ Сергею Кравцову сможет любой учитель Крыма.

Сегодня в 546 школах работают 14706 учителей, из них 10177 – ведут классное руководство, — рассказала министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик. — Форум дает массу возможностей для обмена опытом и самореализации педагогов. Достижения классных руководителей становятся лучшими ориентирами для системы образования, способствующими повышению статуса классного руководителя, ведущего активную общественную деятельность.

В прошлом году на первый такой форум прошли конкурсный отбор шесть крымских педагогов из Джанкойского, Красноперекопского районов, Керчи, Евпатории и Ялты.

Прием заявок ведется до 25 апреля. Необходимо заполнить анкету и зарегистрироваться. Затем участники получат уведомления о старте первого отборочного этапа, — поясняет председатель совета директоров образовательных организаций при Совмине РК Наталья Лоберштык. —  Форум – это возможность вырасти в профессиональном плане и сравнить себя вчерашнего с собой нынешним. Дети тянутся к открытым, талантливым, задорным и ищущим. Именно такие педагоги дают ребёнку самостоятельность и право выбора.

Второй Всероссийский форум классных руководителей запланирован на октябрь 2022 года и пройдет в Москве. Следить за новостями наборной кампании можно в сообществе форума классных руководителей «ВКонтакте».

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