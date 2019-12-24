Пьедестал олимпиады Crimea Web 2019 заняли студенты СевГУ

Шестнадцать студентов Института информационных технологий и управления в технических системах Севастопольского госуниверситета приняли участие во второй открытой студенческой олимпиаде по web-программированию Crimea Web 2019, которая прошла в Крымском федеральном университете. Трое из них вышли в финал и заняли все призовые места. Победители олимпиады: Артем Харламенко (первое место), Иван Левченко второе место) и Никита Клышко (третье место).

Перед ребятами стояли разные задачи. Студенты младших курсов были на олимпиаде впервые. Они знакомились с форматом соревнований и пробовали свои силы. Старшекурсники ехали побеждать, — рассказала старший преподаватель кафедры «Информационные системы» Ирина Дымченко.

В олимпиаде участвовало сто студентов Севастопольского государственного, Южного федерального, Волгоградского государственного, Крымского федерального университетов, а также школьники и учащиеся колледжей.

Соревнования проводились в личном зачете и состояли из двух этапов. Первый этап — компьютерное тестирование, задания для которого разработали сотрудники Яндекса. Его цель — проверка теоретических знаний по базовым технологиям web-разработки. В этом году золотой призер прошлого сезона CrimeaWeb Ариф Куркчи участвовал в олимпиаде в качестве наставника и члена жюри. Вторым наставником выступила магистрантка кафедры «Информационные системы» Мария Куркчи, — отмечают в пресс-службе СевГУ.

В финал вышли 11 человек, которые должны были решить по пять практических задач.

Задачи были разными по уровню и сложнее, чем в прошлом году. Это были реальные задания, с которыми сейчас приходится сталкиваться веб-разработчикам. За отведенные пять часов нашим ребятам удались четыре задания из пяти. С самой сложной задачей справились все наши финалисты, — рассказал Ариф Куркчи.

Участники, не прошедшие в финал, приняли участие в конференции web-разработчиков. Главными партнерами олимпиады выступили компании Ideas World и TP-Link.

фото: пресс-служба СевГУ