Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Педофил из Севастополя отправится за решётку на 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
Новости Республики
Педофил из Севастополя получил 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Педофил из Севастополя отправится за решётку на 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:15 08.07.2026

В Севастополе педофила осудили на 17 лет колонии за надругательство над 9-летней девочкой, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу федерального значения.

В июне севастопольская прокуратура сообщала, что ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки.

По данным СК, в 2016 году фигурант уже был осужден Нахимовским районным судом за совершение аналогичных фактов, и в марте 2026-го был освобожден из колонии после отбытия срока наказания, но в апреле вновь совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Собранные следственными органами Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему обвинительного приговора, сообщили в ведомстве.

Уточняется также, что по отбытию наказания мужчина на 15 лет будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Напомним, как установило следствие и суд, в апреле текущего года нетрезвый мужчина, обратив внимание на незнакомую девочку на улице Горпищенко, стал ее преследовать. Вслед за ребенком он зашел в подъезд многоквартирного дома, «где совершил иные действия сексуального характера». О случившемся девочка рассказала родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили следователи при содействии полиции, преступника оперативно задержали и заключили под стражу до суда.

Узнайте больше:  Бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - "За Крым!"

Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 10

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.