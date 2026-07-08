Педофил из Севастополя отправится за решётку на 17 лет за надругательство над 9-летней девочкой

В Севастополе педофила осудили на 17 лет колонии за надругательство над 9-летней девочкой, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу федерального значения.

В июне севастопольская прокуратура сообщала, что ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки.

По данным СК, в 2016 году фигурант уже был осужден Нахимовским районным судом за совершение аналогичных фактов, и в марте 2026-го был освобожден из колонии после отбытия срока наказания, но в апреле вновь совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Собранные следственными органами Следственного комитета России доказательства признаны судом достаточными для вынесения ему обвинительного приговора, сообщили в ведомстве.

Уточняется также, что по отбытию наказания мужчина на 15 лет будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Напомним, как установило следствие и суд, в апреле текущего года нетрезвый мужчина, обратив внимание на незнакомую девочку на улице Горпищенко, стал ее преследовать. Вслед за ребенком он зашел в подъезд многоквартирного дома, «где совершил иные действия сексуального характера». О случившемся девочка рассказала родителям, которые и обратились в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили следователи при содействии полиции, преступника оперативно задержали и заключили под стражу до суда.

Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.

источник: РИА Новости Крым

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