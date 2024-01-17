Педофил из Севастополя приговорен к 12 годам колонии

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю Нахимовского района. Он признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя и судом установлено, что 1 октября 2022 года житель коммунальной квартиры, оставшись наедине с 6-летней соседской девочкой в общем помещении коммуналки, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Ребенок рассказал об ужасающем факте маме, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по городу Севастополю злоумышленник был задержан, – сообщили в Следкоме.

По ходатайству следователя судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками следственного отдела по Нахимовскому району, следователями-криминалистами при участии психолога Главного следственного управления был оперативно организован и проведен весь комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы и оказания помощи пострадавшему ребенку, — подчеркнули в Следкоме.

Приговором суда житель Севастополя признан виновным в указанном преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 10 лет. По отбытию осужденный также ограничен в свободе сроком на один год.