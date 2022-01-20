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Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции
Фото: duma.gov.ru

Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:21 20.01.2022

Средний размер пенсии составит 18 984 рублей.

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции. В соответствии с законом с 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6%. Соответствующее поручение было дано Президентом России Владимиром Путиным.

Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись, — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен.

Норма будет иметь обратную силу. Пересчеты будут сделаны с 1 января 2022 года.

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Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году после индексации составит 18 984 рублей.


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