Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Пенсии за ноябрь выплатят досрочно, но не всем
Новости Республики
Пенсии за ноябрь выплатят досрочно, но не всем
фото: © РИА Новости . Александр Кряжев

Пенсии за ноябрь выплатят досрочно, но не всем

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 24.10.2025

Пенсионерам России начислят ноябрьские выплаты на несколько дней раньше. Это связано с приближающимися праздниками в наступающем месяце, заявили в Соцфонде РФ.

Это касается тех, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Они получат пенсию на карты уже 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, – сказано в сообщении.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты соцфонда, они также поступят досрочно, отметили специалисты.

Однако пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября по 25 ноября.

Узнайте больше:  В Севастополе в 2025 году к газу подключили более 700 абонентов

С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. В некоторых сельских поселениях доставка может начаться уже 1 ноября, – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x