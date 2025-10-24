Пенсии за ноябрь выплатят досрочно, но не всем

Это касается тех, кому средства обычно приходят 3 и 4 ноября. Они получат пенсию на карты уже 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, – сказано в сообщении.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией на карту приходят другие выплаты соцфонда, они также поступят досрочно, отметили специалисты.

Однако пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября по 25 ноября.

С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. В некоторых сельских поселениях доставка может начаться уже 1 ноября, – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

источник: РИА Новости Крым