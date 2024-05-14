Пенсионер из Симферополя передал детали для сбросов крымским бойцам

Народный мастер из Симферополя передал партию напечатанных на 3-д принтере «хвостовиков» и «накольников» крымским бойцам на Запорожское направление в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Военнослужащие высоко оценили вклад простых крымчан в изготовление боеприпасов на передовой.

Наш крымский боец с позывным «Ясень» возвращается на самые горячие позиции на фронте из отпуска. Как оператор БПЛА он каждый день сбрасывает «подарки» на врагов и их технику. В дорогу ему передали «накольники» и «хвостовики» – комплектующих для боевых сбросов с дронов. Все их у себя дома на обычном 3-д принтере напечатал пенсионер с волонтерским позывным «Батилиман». По основной профессии инженер, не сумевший по возрасту и здоровью отправиться на фронт сам, своими руками начал помогать ребятам в выполнении боевых задач, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Все детали уже стали частью боевых снарядов на передовой.

Благодаря нашим неравнодушным жителям полуострова, от простых пенсионеров и студентов до целых колледжей, на фронт еженедельно передается по двести комплектующих для сбросов. При этом, все больше простых людей просто звонят и говорят, что тоже готовы печатать детали, им даже не нужна помощь в материалах, главное чтобы это помогало нашим бойцам, — поделилась руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.