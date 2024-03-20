Пенсионерка из Феодосии отличилась в соцсетях: разместила пост в поддержку ВСУ

Административный штраф в размере 30 тысяч рублей назначен Бахчисарайским районным судом Республики Крым пенсионерке из Феодосии за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в рамках демилитаризации и денацификации Украины.

Как стало известно, 14 февраля 2024 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ОМВД России по Бахчисарайскому району установлена гражданка 1954 года рождения, которая разместила в одной из социальных сетей материалы, дискредитирующие Вооруженные Силы России. Лента социальной сети пенсионерки содержала посты в поддержку ВСУ. В судебном заседании женщина вину признала в полном объеме в содеянном раскаялась и просила строго ее не наказывать, — отмечают в пресс-службе суда.

Суд посчитал, что вина правонарушительницы в совершении административного правонарушения доказана и ее действия подлежат квалификации по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, как публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Кроме этого, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Постановление в законную силу не вступило.

источник: пресс-служба Бахчисарайского районного суда Республики Крым