Пенсионерка из Севастополя перечислила дистанционным мошенникам 8,5 миллионов рублей

Злоумышленники похитили денежные сбережения под предлогом защиты банковского счёта и вынудили пенсионерку из Севастополя продать квартиру.

70-летней пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются похитить с её банковских счетов денежные сбережения. Незнакомец убедил женщину обналичить все свои сбережения, почти 3,5 млн. рублей, и перечислить на якобы безопасный счёт, — рассказали подробности в УМВД по г. Севастополю.

Самое интересное, что мошенники на этом не остановились и решили «добить» женщину. «Правоохранитель» снова связался с ней по телефону и сообщил, что принадлежащую ей квартиру пытаются продать аферисты по подложным документам.

Телефонные мошенники убедили перепуганную женщину как можно быстрее реализовать своё жилище и перечислить вырученные деньги на продиктованный счёт. Во время общения с пенсионеркой злоумышленники требовали беспрекословно выполнять свои инструкции и хранить общение с ними в строжайшей тайне, в противном случае грозили потерей всех сбережений и жилплощади, — сообщили в полиции.

Выполнив указания позвонивших, потерпевшая продала квартиру за 5 миллионов рублей и перечислила их дистанционным мошенникам. Только осознав, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Уважаемые граждане! Дистанционные мошенники постоянно совершенствуют свои преступные схемы, чтобы похищать ваши деньги. Для того чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно запомнить, что если вам позвонили и сообщили о любых проблемах с банковским счётом или о каких-либо других неприятностях имущественного характера – это дистанционные мошенники! Немедленно прекратите разговор, самостоятельно перезвоните по телефону 102 и сообщите об инциденте. Ни в коем случае не выполняйте никаких инструкций, касающихся перечисления ваших денежных сбережений или продажи имущества, — обращается к доверчивым горожанам УМВД по г. Севастополю.