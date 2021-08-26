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«Верево Сити»
Пенсионеры получат «президентские» 10 тысяч рублей в конце следующей недели
Фото: stevepb, pixabay.com

Пенсионеры получат «президентские» 10 тысяч рублей в конце следующей недели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:11 26.08.2021

Пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на банковские карты уже в конце следующей недели. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Сложилась традиция, что такого рода единовременные выплаты мы производим в один день. На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсии на банковскую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Это 30 млн. 700 тысяч человек, — сказал он.

С 3 сентября единовременные выплаты получат те пенсионеры, которые получают пенсии с помощью доставки на дом. Это 12 млн. 700 тысяч человек, добавил Котяков. Всего эти выплаты охватят больше 43 млн. пенсионеров.

Напомним, Владимир Путин подписал Указ о единовременной выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. На съезде «Единой России» он пояснил, что выплаты получат все пенсионеры, как работающие, так и неработающие.

Пенсионеры получат «президентские» 10 тысяч рублей в конце следующей недели

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