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Пенсионеры, семьи и студенты Крыма несут советские монеты для международного памятника в Москве
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Пенсионеры, семьи и студенты Крыма несут советские монеты для международного памятника в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:28 18.04.2025

Народный фронт помогает реализовывать проект по сбору монет и гильз для создания народного памятника “Живая память благодарных поколений” в честь 80-летия Великой Победы.

Всё собранное будет переплавлено на заводе в Москве и пойдет как материал для изготовления памятника. Это уже третий подобный памятник, ранее установлены в Минске и в Бресте. Этот будет на Поклонной горе в Москве. Более 5 миллионов семей из стран бывшего СССР уже присоединились к акции.

Жители Крыма активно включились в сбор: люди несут домашние сокровища, которые бережно хранили десятилетиями. Старшее поколение вспоминает детство, походы за советским мороженым и пирожками за копейки, а студенты по просьбам бабушек и дедушек приносят семейные коллекции. Одна из семей передала хранящийся у них военный осколок.

Это не просто монетки, это память о счастливом детстве нескольких поколений советских детей, десять копеек это два пирожка вкуснейших в школьном буфете. Мы вносим наш семейный вклад в народный памятник, — рассказала заместитель председателя Русской общины Крыма Наталья Лантух.

В Крыму сбор проходит на нескольких площадках, включая здание реготделения Народного фронта по улице Екатерининская (Карла Маркса), 41 в Симферополе.

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Сегодня мы увидели настоящую связь поколений и желание принять участие в народном проекте от крымчан всех возрастов! Ждём всех желающих присоединиться к этому сбору, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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