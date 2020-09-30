1 и 2 октября пенсионеры Севастополя могут бесплатно пройти флюорографическое обследование в медицинском центре «Здоровый Крым». Акция приурочена ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Из-за ослабленного иммунитета люди старшего возраста более других подвержены инфекционным заболеваниям. В их числе и туберкулёз. Для того чтобы вовремя диагностировать опасную болезнь, необходимо ежегодно проходить флюорографию. Наша акция направлена именно на то, чтобы как можно больше севастопольцев смогли вовремя обнаружить заболевание и сохранить своё здоровье, — отмечает главный врач медицинского центра «Здоровый Крым» Виктория Дмитриева.

В рамках благотворительной акции пройти флюорографию смогут все желающие старше 55 лет и обладающие пенсионным удостоверением.

Отметим, что в медицинском центре «Здоровый Крым» исследование проводится на цифровых флюорографических аппаратах серии ПроСкан. Современный цифровой аппарат даёт результат высокого качества при вдвое меньшей дозе облучения, — подчёркивают специалисты.

Будем рады видеть всех желающих 1 и 2 октября по адресу: ул. Героев Севастополя, 12а c 8.00 до 17.00.

Для прохождения флюорографии при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и документ, подтверждающий статус пенсионера. Подробности по телефону —