Пенсионный фонд РФ: средства маткапитала можно направить на образование детей

В Пенсионном фонде РФ отмечают: одно из направлений средств материнского (семейного) капитала (МСК) — получение ребенком образования.

Это может быть дошкольное образование, обучение по образовательным программам в высших и средних образовательных учреждениях. Также средства могут быть направлены на оплату пользования жилым помещением и коммунальными услугами в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, давшему право на МСК, исполнится три года. До этого момента средства МСК по этому направлению можно потратить только на дошкольное образование.

Необходимое условие — наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Подать заявление на распоряжение средствами МСК можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, через единый портал государственных услуг, а также лично в клиентской службе ПФР или офисах в МФЦ.

Вместе с заявлением о распоряжении средств МСК необходимо представить паспорт владельца сертификата, а кроме того:

для направления средств МСК на оплату образовательных услуг — заверенную образовательной организацией копию договора об оказании платных образовательных услуг;

для направления средств МСК на оплату дошкольного образования — договор между организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера платы за это;

для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии — договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы и справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

К сведению, заявление о распоряжении средствами МСК на образование детей может быть отозвано (аннулировано) по желанию владельца сертификата. Для этого необходимо подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами МСК на образование детей.

Заявление об аннулировании может быть подано гражданином в клиентскую службу ПФР, в которую было ранее подано заявление о распоряжении, до перечисления территориальным органом ПФР средств материнского семейного капитала согласно заявлению о распоряжении в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о принятом заявлении и документах (сведений из документов).

В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг, либо в случае расторжения договора найма жилого помещения в общежитии и (или) договора между организацией и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет организации в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг, и (или)договором найма жилого помещения в общежитии, и (или) договором между организацией и лицом, получившим сертификат, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.