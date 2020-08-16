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Пенсионный фонд России объяснил, как получить пенсию наследникам

Пенсионный фонд России объяснил, как получить пенсию наследникам

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 20:13 16.08.2020

Пенсионный фонд России назвал условия передачи пенсионных накоплений наследникам в случае смерти получателя. Чтобы определить получателей, нужно успеть написать заявление при жизни.

Гражданин, который желает определить правопреемников своих пенсионных накоплений, должен подать заявление в Пенсионный фонд. В заявлении потребуется указать правопреемников и то, в каких долях между ними разделить пенсионные накопления, сообщили в Пенсионном фонде, — говорят в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить — речь идет не о пенсии по старости, а о накопительной части пенсии. Такие накопления есть не у всех. Они формировались у женщин 1957 года и моложе, а также у мужчин 1953 и моложе в 2002-2004 годы. С 2005 года накопления пополнялись только у граждан 1967 года и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР. А с 2014 года все страховые пенсии работодателей идут на формирование только пенсии по старости, новых взносов нет.

Также пенсионные накопления есть у участников Программы государственного софинансирования пенсий, а также у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, — говорится в сообщении ПФР.

В фонде отмечают, что обратиться за пенсионными накоплениями умершего родственника, если тот не писал заявление, могут ближайшие родственники первой очереди, или второй — при отсутствии первой. Обращение за выплатой должно осуществляться в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Тут нужно понимать, где хранились накопления — в ПФР или негосударственном пенсионном фонде (НПФ), и обращаться в данный фонд.

Пенсионный фонд России объяснил, как получить пенсию наследникам

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