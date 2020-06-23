Пенсионный фонд России: средства материнского капитала в помощь студентам

Специалисты Пенсионного фонда России напоминают: программа материнского семейного капитала (МСК) направлена на оказания поддержки семьям, в том числе и на получение образования детей.

Так, средства МСК можно направить на образование любого из детей в учебном заведении, а также на оплату проживания и пользования коммунальными услугами в студенческом общежитии на время обучения. Сделать это можно, когда ребенку, давшему право на получение сертификата на МСК, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, — дают пояснения в пресс-службе ведомства.

Подать заявление на распоряжение средствами МСК можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, через единый портал государственных услуг, и кроме того, лично в любой клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Вместе с заявлением необходимо представить паспорт владельца сертификата. Если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего сертификат, то необходим паспорт представителя, а также документы, удостоверяющие полномочия представителя.

Документы для направления средств МСК на оплату платных образовательных услуг:

заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии:

договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы;

справка из организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.