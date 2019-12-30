Пенсионный фонд России в Севастополе — работа в предпраздничные и праздничные дни

Пенсионный фонд России в Севастополе 31 декабря работает с 9:00 до 17:00. А далее график работы сотрудников ведомства таков:
- 1-8 января 2020 года — выходные дни
- 9 января 2020 года — с 9:00 до 18:00
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:
- Клиентская служба №1 УПФР в г. Севастополе (ул. Урицкого, 2) — 63-13-56;
- Клиентская служба №2 УПФР в г. Севастополе (ул. Пожарова, 5) — 53-03-22;
- Клиентская служба №3 УПФР в г. Севастополе(ул. Киевская,11/Л.Толстого, 35) — 55-05-59;
- Клиентская служба №4 УПФР в г. Севастополе (ул. Дзигунского, 19) — 48-87-93,
с 9 января 2020 года: (ул. Н.Музыки, 60А) — 22-13-55;
- Отделение ПФР по г. Севастополю (ул. Н. Музыки, 54) — 48-09-21,
с 9 января 2020 года: (ул. Н.Музыки, 60А) — 22-13-31.
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