Пенсионный фонд России в Севастополе — работа в предпраздничные и праздничные дни

Пенсионный фонд России в Севастополе 31 декабря работает с 9:00 до 17:00. А далее график работы сотрудников ведомства таков:

1-8 января 2020 года — выходные дни

9 января 2020 года — с 9:00 до 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ: