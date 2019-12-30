Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Пенсионный фонд России в Севастополе — работа в предпраздничные и праздничные дни

crimeapress_news

ПФР Севастополя призывает пенсионеров проверить счёт на банковских картах!

Пенсионный фонд России в Севастополе — работа в предпраздничные и праздничные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:33 30.12.2019

Пенсионный фонд России в Севастополе 31 декабря работает с 9:00 до 17:00. А далее график работы сотрудников ведомства таков:

  • 1-8 января 2020 года — выходные дни
  • 9 января 2020 года — с 9:00 до 18:00

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:

  • Клиентская служба №1 УПФР в г. Севастополе (ул. Урицкого, 2) — 63-13-56;
  • Клиентская служба №2 УПФР в г. Севастополе (ул. Пожарова, 5) — 53-03-22;
  • Клиентская служба №3 УПФР в г. Севастополе(ул. Киевская,11/Л.Толстого, 35) — 55-05-59;
  • Клиентская служба №4 УПФР в г. Севастополе (ул. Дзигунского, 19) — 48-87-93,
    с 9 января 2020 года: (ул. Н.Музыки, 60А) — 22-13-55;
  • Отделение ПФР по г. Севастополю (ул. Н. Музыки, 54) — 48-09-21,
    с 9 января 2020 года: (ул. Н.Музыки, 60А) — 22-13-31.

Пенсионный фонд России в Севастополе - работа в предпраздничные и праздничные дни

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.