Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят

Правительство планирует к 2023 году объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в единый Социальный фонд России (сокращенное название). Соответствующий пакет законопроектов опубликован в пятницу на портале regulation.gov.ru .

Из проекта закона «О государственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» следует, что новой структуре будет присвоен организационно-правовой статус внебюджетного фонда. В качестве его учредителя будет выступать правительство, в качестве собственника имущества — Российская Федерация. Координировать работу фонда будет Минтруд, в структуре управления появится Наблюдательный совет, в который войдут представители работодателей и профсоюзов, — сообщает Коммерсантъ .

Как ранее сообщал «Ъ», основной предпосылкой для объединения фондов в одну организацию является запуск единой цифровой платформы в сфере социальной защиты. Она будет использоваться для предоставления россиянам большинства социальных услуг в режиме «одного окна». Объединение также предполагает унификацию отдельных положений тарифной политики. С 1 января 2023 года Минтруд предлагает перейти к единой базе при расчете отчислений работодателей на пенсионное и социальное страхование. Это, по прогнозам ведомства, позволит увеличить размер ряда социальных страховых выплат в полтора раза к 2025 году. Кроме того, ведомство планирует распространить обязательное социальное страхование на работающих по гражданско-правовым договорам — сейчас работодатели платят за них взносы только в ПФР.

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