Перечень категорий специалистов, имеющих право получать выплаты по программе «Земский доктор», расширен

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева приняли решение расширить перечень категорий специалистов, имеющих право получать единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор». Уточняется список структурных подразделений, в которых трудятся медицинские работники.

В список вошли фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины). Хочу отметить, что по программе «Земский доктор» уже принято на работу четыре врача и фельдшера, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова.

Кроме того, принято решение внести изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе на 2024 год и на полный период 2025-2026 годов. Изменения касаются оказания паллиативной медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами, продуктами лечебного питания ветеранов боевых действий вне очереди. Также изменяется порядок оплаты медицинской помощи по ОМС.

Ранее медицинские организации могли приобретать основные средства стоимостью не более 100 тысяч рублей, после внесения изменений в программу эта сумма увеличилась до 400 тысяч рублей и появилась возможность в том числе оплачивать ремонт и техническое обслуживание основных средств, — отмечает Виталий Денисов.

Кроме того, дополнен перечень исследований для населения по обследованию репродуктивного здоровья при прохождении углублённой диспансеризации. Также внесены изменения в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС.

После принятия постановления в рамках территориальной программы будут участвовать 45 организаций, из которых частных форм собственности – 23, — отмечает руководитель профильного ведомства.

Напомним, в Севастополе реализуется региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами» национального проекта «Здравоохранение». Одна из основных целей проекта – привлечение медицинских работников в государственные медучреждения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя