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Перед началом учебного года в Крыму проверяют школьные автобусы

Перед началом учебного года в Крыму проверяют школьные автобусы

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:28 20.08.2020

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции проводят в Крыму проверки технического состояния школьных автобусов.

В преддверии нового учебного года госавтоинспекторы проводят тщательный осмотр транспортных средств на наличие технических неисправностей, проверяют работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем активной и пассивной безопасности. К перевозкам детей инспекторы допустят только те автобусы, которые полностью соответствуют установленным требованиям, — рассказали в ГИБДД.

Сотрудники полиции также проверяют сведения о водителях, осуществляющих перевозку детей. Полицейские обращают особое внимание на то, привлекался ли водитель к административной ответственности в виде лишения прав за последний год, а также на стаж вождения по категории «Д».

Так как водители школьных автобусов несут ответственность за жизнь и здоровье детей, сотрудники ГИБДД проводят с ними профилактические беседы и напоминают, что правила дорожного движения при перевозке несовершеннолетних должны соблюдаться безоговорочно.

Перед началом учебного года в Крыму проверяют школьные автобусы

Фото: пресс-служба МВД по РК.

Перед началом учебного года в Крыму проверяют школьные автобусы

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