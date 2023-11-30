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Перед судом предстанут «активисты» крымской ячейки запрещенной религиозной организации

Перед судом предстанут «активисты» крымской ячейки запрещенной религиозной организации

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:32 30.11.2023

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей полуострова. В зависимости от содеянного они обвиняются в организации, участии и финансировании деятельности запрещенной в России религиозной организации (ч. 1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2, ч.1 ст. 282.3 УК РФ).

В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации «Свидетели Иеговы» и ее региональных подразделений в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Организация запрещена на территории РФ.

Вместе с тем, как установлено следствием, с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года житель Армянска, являясь организатором крымской ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы в России», продолжил поддерживать деятельность адептов на полуострове. В частности, под его руководством пятеро активистов собрания «Симферополь-Молодежное» проводили идеологические встречи, на которых обсуждалась запрещенная литература, способы ее распространения, собирались пожертвования, формировалась отчетность, распределялись финансы на нужды ячейки и организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (запрещена на территории РФ – ред.).

Преступная деятельность участников запрещенной религиозной организации была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, ГУЭБиПК и ВОГ МВД России при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии, — сообщили в Следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела на территории города Симферополя и Симферопольского района проведено более 30 обысков, допрошено свыше 250 свидетелей, изъято значительное количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, компьютерная техника, денежные средства, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки и сборе пожертвований.

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Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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