Перед выборами власти обратили внимание на цены в Крыму… и ахнули

Анализ ассортимента в торговых сетях Крыма показал завышение цен на некоторые социально значимые товары до 90% надбавочной стоимости. Об этом сообщил сегодня Глава Республики Сергей Аксёнов.
Как сообщает пресс-служба Главы РК, Сергей Аксёнов в ходе встречи с главой республиканского минпрома Анушаваном Агаджаняном подверг критике деятельность крымских торговых сетей и производителей из-за повышенных цен на социально значимые товары
Анушаван Агаджанян, в частности, сообщил, что в ходе мониторинга цен на продовольственные товары в республике были проанализированы существующие цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторскими компаниями и торговыми сетями.
По 14 видам социально значимых товаров выявлены факты превышения надбавочной стоимости до 68 %, а по некоторым группам товаров – до 90 %. Кроме того, установлены факты, которые подпадают под нарушение антимонопольного законодательства. Материалы переданы в соответствующие структуры Федеральной антимонопольной службы для принятия мер, – проинформировал министр промышленной политики РК.
Сергей Аксёнов назвал сложившуюся ситуацию спекуляцией.
Это самый настоящий грабеж. Считаю необоснованные наценки просто аморальными по отношению к населению. Это недопустимо, – заявил Глава Крыма и поручил найти варианты разрешения проблемы.
По мнению Сергея Аксёнова, необходимо провести отдельные встречи с представителями торговых сетей и производителей.
Прошу всех определить алгоритм действий по каждому социально значимому товару, детали проговорим на совместных совещаниях на следующей неделе, – сказал Глава Республики.
Сергей Аксёнов акцентировал, что министерство промышленной политики РК берет под контроль вопрос ценообразования по 30 позициям социально значимых товаров. Глава Крыма также добавил, что по итогам совещаний и предпринятым действиям Правительство Республики Крым представит крымчанам перечень добросовестных предпринимателей.
Отдельно Сергей Аксёнов высоко оценил проделанную Анушаваном Агаджаняном (не так давно возглавившим минпром РК) работу.
Курс выбран правильный. Анушаван Араратович – первый из министров промышленной политики и должностных лиц, кто лично обошел все торговые сети и рынки, – отметил Глава Крыма.
Что добавить? В преддверии мартовских выборов в стране курс на обуздание цен – более чем верный. А раньше никак за спекулянтов нельзя было взяться?
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