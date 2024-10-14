«Переезд» ОСАГО. Где теперь проверить полис — говорят эксперты

Не все знают, но с 1 октября бороться с фальшивыми полисами ОСАГО помогает новый ресурс.

Страховое сообщество поддержало инициативу проверки наличия полиса ОСАГО по камерам дорожного движения, об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Проект должен начаться 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме; после этого, если не будет проблем с функционалом, система заработает полноценно, а правонарушителям будут приходить штрафы через «Госуслуги». Проверка через камеры была разработана с целью сократить не только количество автовладельцев без страховки, но и мошенников, занимающихся продажей фальшивых полисов ОСАГО.

Несмотря на меры, принимаемые государством в сфере автострахования, вопрос распространенности фальшивых полисов ОСАГО и водителей, по незнанию или в целях мнимой «экономии» приобретающих их, остается на повестке дня. Распознать мошенников бывает затруднительно, так как каждый из них прибегает к собственным методам, однако общие черты все же есть. Так, автомобилисту стоит насторожиться, если полис предлагают купить за цену намного ниже средней, оплатить его можно исключительно наличными или переводом, а образцы бланков ОСАГО присылают через мессенджеры или с почт общедоступных доменов, а не доменов компаний.

Еще более надежным способом является проверка полиса на подлинность. Раньше это можно было сделать на официальном сайте РСА, а за саму процедуру отвечала автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО, однако с 1 октября 2024 года АИС ОСАГО перешла в управление дочерней компании Банка России – Национальной страховой информационной системе (НСИС). После перехода система стала называться АИС Страхования, и, хотя процедура оформления полиса ОСАГО для водителей никак не изменилась, проверить его теперь можно через сайт НСИС.

Кроме того, из публичных данных АИС Страхования по ОСАГО исчезли инициалы страхователя и КБМ – чтобы ими не могли воспользоваться мошенники и «серые» страховые агенты. Автомобилистам при этом по-прежнему доступны все данные по их полисам «автогражданки». На сайте НСИС в разделе «личный кабинет» пользователь может, пройдя процедуру идентификации и аутентификации, получить доступ к своей страховой истории по всем видам страхования за длительный период времени, увидеть историю своих страховых случаев, расчет КБМ по ОСАГО, список допущенных к управлению транспортным средством лиц и прочую информацию. Кроме того, оспорить свой коэффициент бонус-малус, по которому рассчитывается скидка на полис ОСАГО, автовладельцы теперь также могут, направив соответствующий запрос через сайт НСИС.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

Просмотры: 13