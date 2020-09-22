Переговорную площадку по Крыму обсудят на 22-м саммите Украина-ЕС

Президент «незалежной» Владимир Зеленский сообщил, что вопрос создания переговорной площадки по Крыму будет обсуждаться на 22-м саммите Украина-ЕС. Об этом он рассказал во вторник по итогам переговоров с делегацией Европейского союза во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Создание переговорной площадки по «деоккупации» Крыма будет обсуждено на 22-м саммите Украина — ЕС, — написал Зеленский в Twitter .

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский подчеркнул «критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС».

Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории, — заявил глава «незалежной».

Саммит Украина — ЕС состоится 1 октября в Брюсселе. Зеленский выразил надежду, что по его результатам будет принято совместное заявление, которое «должным образом отразит уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС».

Интересно, с кем Зеленский и ЕС собираются обсуждать «крымский вопрос». В России неоднократно на разных уровнях подчеркивали, что обсуждение темы Крыма Москва считает невозможным.

По материалам ТАСС.